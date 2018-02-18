Дональд Трамп прокомментировал последствия скандала с обвинением президента США в сговоре с Россией. Об этом он написал в своем Twitter.

Причинами разлада и хаоса, воцарившихся в США, президент Дональд Трамп назвал расследование против его команды по обвинению в сговоре с Россией и связанную с этим вражду между партиями. По его словам, даже если Россия хотела добиться этого, результаты превзошли самые смелые ожидания Москвы.

"Если целью России было создать разногласия, раскол и хаос в США, все эти слушания в комитетах, расследования и межпартийная вражда позволили им преуспеть свыше самых смелых ожиданий. Они просто умирают со смеха в Москве. Америка, становись умнее!" — написал Трамп в Twitter.

Фото: twitter.com/realDonaldTrump

Как сообщала "Страна", США обвиняют чертову дюжину россиян и три компании во вмешательстве в выборы с 2014 года.