В Кизляре местный житель открыл стрельбу по людям во время празднования Масленицы. Об этом сообщает РИА Новости.

Жертвы и раненные при стрельбе в Кизляре возвращались домой из храма в момент, когда произошло нападение. "По предварительным данным, четыре человека погибли, еще четверо пострадали", - сказал собеседник агентства.

По некоторым данным, толпу людей расстреляла супружеская пара. Также информированный источник добавил, что женщина перед тем, как открыть стрельбу, убежала.

При этом в Минздраве Дагестана сообщил о пяти пострадавших, которых доставили в кизлярскую больницу. Все четыре жертвы - женщины. Позднее одна из пострадавших скончалась в больнице.

Силовики ликвидировали нападавшего, им оказался местный житель 1995 года рождения. Преступник раньше не попадал в поле зрения полиции и не относился к радикальным течениям.

Примерное время трагедии - в 16:30. Неизвестный мужчина из охотничьего ружья открыл стрельбу по гражданским, отметил представитель регионального МВД. По его словам, среди пострадавших двое полицейских.

На месте происшествия работают следователи, возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов".

Как сообщала "Страна", в Марселе неизвестный открыл стрельбу посреди улицы. Полиция отрицает теракт.

Напомним также, что во Львове нетрезвый мужчина открыл стрельбу из окна многоэтажки.