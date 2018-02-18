Со следующей недели, с 19 февраля, в Украину придет похолодание, неделя начнется со снега и гололеда. Правда на западе и большей части севера, осадки не ожидаются. Об этом сообщает известный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Снег 19 февраля является наиболее вероятным на востоке, юго-востоке и в центре, кроме Винницкой области и районов Кропивницкого. Начнет затекать холод". – заметила эксперт.

Температура днем ожидается от 1 до 5 градусов мороза.

"На Юге и юго-востоке– 0 – +3 градуса. В Киеве ожидается до -3 градусов. Существенный снег – вряд ли, так, может что-то немного полетать максимум. На дорогах станет больше скользить, осторожно! В дальнейшем морозы окрепнут еще на несколько градусов. Готовьтесь к холодной неделе", - добавила Диденко.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Как сообщала "Страна", во Львове спасли игуану, которая гуляла по заснеженным улицам.

Также напомним, что народный синоптик объявил, какой будет погода в марте и когда наступит весна.

А главный синоптик Украины уверен, что весну не стоит ждать в ближайшие две недели.