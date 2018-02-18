Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусские миротворцы готовы стать между конфликтующими сторонами в Украине при договоренности между Петром Порошенко и Владимиром Путиным. Об этом пишет издание БЕЛТА.

Глава государства подчеркнул, что Беларусь смогла бы выполнить все необходимое, не занимая чью-то позицию.

"Я даже говорил обоим президентам, Порошенко и Путину: вы не рассчитывайте на то, что я на чей-то буду. Я буду четко выполнять то, о чем вы, два президента, договоритесь: стать между - я стану, договоритесь вывести 10 тысяч вооруженных сил Беларуси - мы поставим их на границе, где вы скажете, - образно выразился президент. - Но я не смогу сделать то, о чем вы не договоритесь".

Лукашенко назвал позицию Беларуси "честной и искренней".

"В противном случае с нашего миротворчества толку не будет, если мы займем чью-то позицию", - заявил Лукашенко.

Напомним, Швеция также готова предоставить свои войска для миротворческой миссии ООН на востоке Украины, если Россия и Запад согласятся.