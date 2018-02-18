29-летний украинец Александр Абраменко принес Украине первое золото на Олимпиаде в Пхенчхане.

Он занял первое место по лыжной акробатике, подарив нам не только первое "золото" в Играх-2018, но и первую олимпийскую медаль в истории всего украинского фристайла.

"Страна" разбиралась, как ему это удалось.

Как Абраменко взял медаль

К финалу в лыжной акробатике украинский спортсмен шел через три других финала – причем результат был не предопределен: ведь он не суммируется. Схема работает по принципу выбывания: после первого финала остаются девять спортсменов из 12, после второго – шесть из девяти.

Абраменко вышел во 2-й финал с 3-го места, набрав одинаковое количество баллов с канадским фристайлистом.

Во втором финале украинец стал четвертым и вышел в суперфинал, где уже за медали сражались шесть сильнейших: Абраменко, два спортсмена из России, китаец, канадец и белорус.

Один из россиян и белорус упали, а Абраменко выполнил свой прыжок идеально, и обошел по очкам еще одного россиянина, гарантировав себе как минимум, бронзу.

Оставалось дождаться выступлений канадца и китайца. Канадец Рошон тоже упал, китаец Цзя выполнил свой прыжок также идеально. Пришлось ждать оценку судей: золото или серебро? И китаец оказался вторым, на третьем месте - россиянин.

На пьедестале украинец обнялся с россиянином, поздравив его с бронзовой медалью.

"Это как будто сон"

Сразу после победы он рассказал журналистам о своих эмоциях.

"В данный момент я нахожусь в таком состоянии, что просто не понимаю, что происходит. Это как будто сон такой. Сегодня были тяжелые соревнования, все прыгали очень хорошо, все что я умел - все сегодня показал", - сказал победитель.

Также Александр Абраменко отметил, что победить на Олимпийских играх "очень круто, ощущения просто непередаваемые".

"Из-за травмы у меня не было достаточно времени подготовиться. Поэтому этот прыжок был лучшим за эту зиму", - добавил золотой медалист.

Что известно об украинском фристайлисте

Родился Александр 4 мая 1988 года, в Первомайском Харьковской области. Окончил николаевский Национальный университет судостроения.

"Во фристайл я попал чисто случайно. И благодаря тому, что на тот момент у нас в Николаеве была одна-единственная в Советском Союзе горка — водный трамплин для тренировок. Тренер ходил по школам и набирал деток. Пришел и в мою и предложил походить на фристайл. Я даже первое время не знал, что это за вид спорта такой - просто ходил на тренировки", - цитирует спортсмена "Сегодня".

Александр Абраменко еще до начала Игр-2018 считался одной из надежд команды Украины на медали. Несмотря на свой возраст, фристайлист – самый опытный в составе украинской делегации в корейском Пхенчхане: это Олимпиада для него уже четвертая.

В итальянском Турине-2006 он был 27-м, в канадском Ванкувере-2010 стал 26-м, а в Сочи-2016 финишировал на высоком 6-м месте. И в неофициальном рейтинге лучших лыжных акробатов Пхенчхана он был примерено, на 5-6-м местах.

Ранее в интервью Абраменко говорил, что ему понравилось выступать в Сочи.

"Больше всего понравилось в Сочи-2014. Может, потому что мне там удалось удачно выступить и занять 6-е место. Хотя тогда планировал попасть в тройку. А вообще Игры запоминаются погодой. Самая тяжелая — в Сочи. Удивило, что Олимпиада проходила в таком месте, где очень тепло: на улице порой температура на солнце до 20 градусов доходила, а мы должны были выступать в зимнем виде спорта. Снег был мягкий, и его посыпали сухим льдом. Сложно было подобрать скорость", - рассказал он "Сегодня".

В 2016 году Абраменко получил травму колена, однако она не помешала ему уже через два года завоевать "золото".

Кстати, в Пхенчхане также выступает девушка украинского спортсмена - российская фристайлистка Александра Орлова, которая показала достойный результат и заняла 8-е место в финале. Об этом сообщает "Трибуна".

На Олимпиаде 2018 девушка выступает за Россию. Орлова второй раз в карьере приехала на Олимпийские игры, в Сочи в 2014 году она заняла 14-е место.