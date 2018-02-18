В соцсети появилось фото лидера "Руха новых сил" Михаила Саакашвили на итоговом обеде Мюнхенской конференции по безопасности. Снимок опубликован на странице экс-президента Грузии в соцсети Facebook.

"В эти минуты на итоговом обеде Мюнхенской конференции по безопасности. Ведущий обеда, представляя меня, пошутил, что здесь мне точно дадут доесть до конца (намек был всеми оценен по достоинству)", - написал Саакашвили, присоединив к сообщению фотографии с обеда.

Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil

Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil

Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil

Напомним, в ресторане "Сулугуни" рассказали, какие блюда ел Саакашвили прямо перед задержанием. Также стало известно, что Саакашвили не успел заплатить за свой обед, прежде чем его схватили.

Как сообщала "Страна", опубликованы платежки с суммами за перелет Порошенко на конференцию в Мюнхен.