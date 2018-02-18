Один из участников погромов на Подоле, в ходе которых были повреждены здания "Сбербанка" и Россотрудничества, стал героем курьезной ситуации.

После того, как один из радикалов крушил ногой стекла в витринах "Сбербанка", он не смог вытащить ногу из разбитого окна и застрял в нем ботинком. А окружающие принялись охотно фотографировать горе-погромщика.

Фото инцидента опубликовал на своей странице в Facebook блогер Денис Гороховский.

Фото: facebook.com/den.gorohovsky

Как сообщала "Страна", после "прогулки" с битьем стекол, националисты вернулись на Майдан, где заговорили, что им нужен не импичмент Порошенко (привет маршу Михо), а "украинская революция".