Глава Bitcoin Foundation Лью Классен вы­ска­зал­ся по по­во­ду бу­ду­ще­го раз­ви­тия рынка крип­то­ва­лют. Об этом считает Business Insider.

Экс­перт считает, что сто­и­мость пер­вой крип­то­ва­лю­ты резко вы­рас­тет до $40 000 до конца 2018 года, а 90% альт­ко­и­нов обес­це­нят­ся, так как они не имеют пер­спек­тив для раз­ви­тия.

"Крип­то­ва­лю­ты по своей при­ро­де новы, вос­хи­ти­тель­ны и чрез­вы­чай­но рис­ко­ван­ны", - отмечает Клас­се­н.

Он уве­рен, что обес­це­ни­ва­ние крип­то­ва­лют - хо­ро­ший признак. Таким об­ра­зом "рынок ре­ша­ет про­бле­му са­мо­сто­я­тель­но": мно­гие мо­не­ты со­зда­ют­ся, чтобы их раз­ра­бот­чи­ки могли обо­га­тить­ся.

По про­гно­зу ру­ко­во­ди­те­ля Bitcoin Foundation, крип­то­ры­нок будет под­вер­жен вы­со­кой во­ла­тиль­но­сти еще при­мер­но полгода, после чего сто­и­мость бит­ко­и­на нач­нет резко расти в чет­вер­том квар­та­ле 2018 года.

Этого вре­ме­ни до­ста­точ­но, чтобы ис­пра­вить неко­то­рые недо­че­ты про­грамм­но­го кода мо­не­ты, счи­та­ет Клас­сен, по­это­му цена в $40 000 может быть вполне оправ­да­на.

Дру­гие экс­пер­ты раз­де­ля­ют мне­ние Клас­се­на. Несмот­ря на силь­ную про­сад­ку в на­ча­ле года, в июле бит­ко­ин может уста­но­вить новые ре­кор­ды. Такое мне­ние недав­но вы­ска­зал Том Ли, управ­ля­ю­щий парт­нер и ру­ко­во­ди­тель ис­сле­до­ва­ний Fundstrat Global Advisors LLC.

Как сообщала "Страна", украинские депутаты и чиновники начали избавляться от биткоина.

Ранее в Bloomberg заявили, что биткоин обвалится до 900 долларов за монету.