Глава Bitcoin Foundation предсказал, что биткоин вырастет до $40 000
Глава Bitcoin Foundation Лью Классен высказался по поводу будущего развития рынка криптовалют. Об этом считает Business Insider.
Эксперт считает, что стоимость первой криптовалюты резко вырастет до $40 000 до конца 2018 года, а 90% альткоинов обесценятся, так как они не имеют перспектив для развития.
"Криптовалюты по своей природе новы, восхитительны и чрезвычайно рискованны", - отмечает Классен.
Он уверен, что обесценивание криптовалют - хороший признак. Таким образом "рынок решает проблему самостоятельно": многие монеты создаются, чтобы их разработчики могли обогатиться.
По прогнозу руководителя Bitcoin Foundation, крипторынок будет подвержен высокой волатильности еще примерно полгода, после чего стоимость биткоина начнет резко расти в четвертом квартале 2018 года.
Этого времени достаточно, чтобы исправить некоторые недочеты программного кода монеты, считает Классен, поэтому цена в $40 000 может быть вполне оправдана.
Другие эксперты разделяют мнение Классена. Несмотря на сильную просадку в начале года, в июле биткоин может установить новые рекорды. Такое мнение недавно высказал Том Ли, управляющий партнер и руководитель исследований Fundstrat Global Advisors LLC.
Как сообщала "Страна", украинские депутаты и чиновники начали избавляться от биткоина.
Ранее в Bloomberg заявили, что биткоин обвалится до 900 долларов за монету.