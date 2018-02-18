В поселке Андреевка Харьковской области 41 человек был госпитализирован с гепатитом А. Из общего числа заболевших - 19 детей. Об этом сообщает пресс-служба главного управления Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в области.

Инфекция была обнаружена в питьевой воде из индивидуальных колодцев, расположенных в поселке. Специалисты выявили отклонение от нормативных требований по бактериологическим и вирусологическим показателям.

В связи с этим организовано проведение дезинфекции колодцев с использованием современных дезинфицирующих средств.

После проведения дезинфекции производится откачка и вывоз воды из колодцев.

"Все работы проводятся бесплатно, за счет местного бюджета", - говорится в сообщении.

Также еженедельно проводится комиссионное обследование выгребных ям в частных домовладениях, уточняются вопросы вывоза стоков из ям и наличия договоров на вывоз.

На данный момент обследованы почти 2 тысячи домовладений, оформлены 270 договоров на вывоз сточных вод.

Как сообщала "Страна", в Николаеве госпитализированы 29 человек с подозрением на гепатит А.

Напомним также, что стало известно, откуда в Украину приехал гепатит А.