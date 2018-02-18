Сегодня, 18 февраля, в Киеве прошел второй марш МихоМайдана без участия лидера "Руха новых сил" Михаила Саакашвили.

Впервые протестующие вышли на улицу без Михо, когда тот сидел в изоляторе на Аскольдовом переулке. На этот раз Саакашвили еще дальше: в понедельник его депортировали из Украины.

Власти, вероятно, надеются на сворачивание акций протеста после отъезда их вдохновителя. Но соратники Михо обещают еще более широкий размах маршей после депортации Саакашвили.

В Нацполиции на марше насчитали около 3 тысяч человек, тогда как сами организаторы говорят, что их было почти в 4 раза больше.

"Страна" сделала несколько главных выводов из сегодняшнего марша сторонников Михо.

Марш, несмотря на отсутствие Михо в Украине, собрал достаточно много народа. Можно говорить, что уже образовалось протестное ядро в количестве "плюс-минус" 10 000 человек, которые регулярно ходят на акции.

Перед маршем власти закрыли все центральные станции метро - внезапно поступил сигнал о ложном минировании. Впрочем, это скорее сыграло властям в минус, так как разозлило не только участников акций протеста, но и обычных граждан.

Вече прошло на Михайловской площади - Крещатик был перегорожен металлоконструкциями с портретами героев Небесной сотни. Последний момент сторонниками Саакашвили и многими наблюдателями был воспринят как пример цинизма власти, которая погибшими людьми решила "прикрыться" от марша оппозиции.

Михо обратился у участникам вече по телефону. Говорит, что главная задача - не допустить выхода Порошенко во второй тур.

Среди резолюций митинга - требование досрочных выборов президента, а также инициатива создания неких "групп прямого действия". Последние должны, по задумке, ездить по домам Порошенко и лояльных к нему чиновников.

Следующий митинг назначен с открытой датой - о ней сообщат позже.