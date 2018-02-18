Сегодняшняя акция сторонников Михаила Саакашвили в столице, которая прошла под названием "Марш за будущее", была без нарушений правопорядка. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

По подсчетам правоохранителей, в марше приняли участие около 3 тысяч человек (по другим данным - до 10 000).

Сбор участников акции состоялся в парке им. Т. Шевченко, откуда колонна прошла к Михайловской площади.

Также сегодня были сообщения о минировании станций метро. Аноним сообщил о минировании 6 станций метро в Киеве - "Площадь Льва Толстого", "Университет", "Театральная", "Золотые Ворота", "Майдан Независимости" и "Крещатик". Опасных предметов не обнаружили.

По приблизительным подсчетам, сегодняшние мероприятия в центре Киева охраняли три тысячи полицейских.

Как сообщала "Страна", полиция накануне возможного погрома Россотрудничества отказалась защищать здание в Киеве. В итоге националисты из ОУН забросали помещение камнями.