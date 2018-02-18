В Розовском районе Запорожской области произошла кровавая резня, в результате которой ранее судимый 29-летний мужчина зарезал военного - десантника 79 бригады и 30-летнюю девушку. Об этом сообщает gazeta.zp.ua.

Сообщается, что десантник покинул часть без разрешения руководства. Трагедия случилась в субботу, 17 февраля, около 16:00 часов.

Убийство расследует военная прокуратура, военная служба правопорядка, военная часть и руководство Главного управления Национальной полиции в Запорожской области.

Еще один источник рассказал, что у погибшей женщины осталось двое несовершеннолетних детей.

Начальник Нацполиции области Олег Золотоноша подтвердил факт убийства, и заверил, что подозреваемого задержали.

Как сообщала "Страна", АТОшника, который зарезал повара на остановке, арестовали на 2 месяца.

Напомним также, что в Киеве жена подстроила суицид супруга, зарезав его кухонным ножом. Убийство произошло во время очередной семейной ссоры. Женщина схватила кухонный нож и нанесла им удар в грудь обидчику. После этого, испугавшись, вложила орудие убийства в руки покойнику.