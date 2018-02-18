В воскресенье, 18 февраля, 29-летний украинский спортсмен из Николаева Александр Абраменко принес Украине первую золотую медаль на Олимпиаде в Пхенчхане и в истории украинского фристайла.

На решающей стадии финала соревнований Абраменко выполнил свой лучший прыжок на Олимпиаде-2018 и набрал 128,51 балла. В борьбе за "золото" украинец опередил китайца Цзя Цзуняня (128,05), а также олимпийского спортсмена из России Илью Бурова (122,17).

За золото Пхенчхана Украина выплатит Абраменко премию в размере $125 тысяч в гривневом эквиваленте на момент выплаты. Такую же сумму получат и тренеры, подготовившие спортсмена к выступлениям.

"Я старался на всю, выложился на всю. Я показал все, что умел. Занял первое место – не могу в этом поверить, настолько крутое ощущение, это просто непередаваемо. В нашем виде спорта очень важна удача, чтобы все совпало в нужный момент. Но и мастерство никто не отменял. Просто это мастерство нужно показать в нужный момент, в нужное время. В твой подход сделать самый лучший прыжок, который только можешь.

Я шел на финальный прыжок и думал – хоть бы это был тот момент, когда я сделаю свой лучший прыжок. Так и получилось, что я его сделал.

Мне нужно сейчас поспать. Когда я проснусь, пойму все это. Сейчас – это как сказка, это как сон", – сказал Абраменко после своего финального прыжка.

Александр Абраменко еще до начала Игр-2018 считался одной из надежд команды Украины на медали. Несмотря на свой возраст, фристайлист – самый опытный в составе украинской делегации в корейском Пхенчхане: это Олимпиада для него уже четвертая.

В итальянском Турине-2006 он был 27-м, в канадском Ванкувере-2010 стал 26-м, а в Сочи-2016 финишировал на высоком 6-м месте. И в неофициальном рейтинге лучших лыжных акробатов Пхенчхана он был примерено, на 5-6-м местах.

Кстати, в Пхенчхане также выступает девушка украинского спортсмена - российская фристайлистка Александра Орлова, которая показала достойный результат и заняла 8-е место в финале. Об этом сообщает "Трибуна".

На Олимпиаде 2018 девушка выступает за ОАR. Орлова второй раз в карьере приехала на Олимпийские игры, в Сочи в 2014 году она заняла 14-е место.

Фото: tribuna.com

Как сообщала "Страна", Александр Абраменко обнял на пьедестале россиянина Илью Бурова, который получил бронзу.