Сегодня, 18 февраля, националисты из ОУН Михаила Коханивского проводят акцию в центре Киева.

Вначале они пытались атаковать Альфа-банк, но им помешала полиция. Тогда они разгромили банкомат "Сбербанка" и забросали камнями и яйцами Российский культурный центр.

На видео слышно, что женщина из толпы крикнула "Позорники, а не активисты!". Ее грубо послали, добавив "Москалей на ножи!".

Что интересно, Россотрудничество полиция тоже закрыла от радикалов. Но только после того, как они уже отошли от здания.

Здание Россотрудничества радикалы забросали камнями и яйцами, краской облили окна. Там разбиты стекла и двери.

Как сообщала "Страна", полиция накануне возможного погрома отказалась защищать Россотрудничество в Киеве.

Напомним также, что еще вчера радикалы из С14 напали на здание Россотрудничества, в котором дети репетировали "Ревизора".