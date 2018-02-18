Украинский фристайлист Александр Абраменко, который обыграл китайцев в акробатике, и завоевал золото Олимпиады, обнялся на пьедестале с россияниным Ильей Буровым, который получил бронзу.

Об этом сообщает Sports.ru.

На награждении спортсмены из России и Украины обнялись, оказавшись обернутыми в украинский флаг чемпиона Абраменко. У Бурова своего флага не было – его демонстрация спортсменами на Играх-2018 в Пхенчхане запрещена МОК.

Фото: m.sports.ru

Напомним, что 29-летний Александр Абраменко стал лучшим в лыжной акробатике на Играх-2018 и принес Украине золото ОИ-2018 в Пхенчхане. Это первая медаль Украины в Пхенчхане, и первая олимпийская медаль в истории нашего фристайла.

После этого спортсмен рассказал о своих эмоциях в интервью.