На Майдане в Киеве начался митинг "Смерть России", организованный ОУН Михаила Коханивского.

В годовщину начала убийств на Майдане националисты собираются атаковать Альфа-банк и Россотрудничество. По дороге они остановились у "Сбербанка". Разбили банкомат.

Проходя мимо Почтовой площади ведущий заявил следующее: "Друзья, у нас по пути Сбербанк. Он на втором этаже. Там есть их банкомат, его можно громить. Если туда залети кирпич - ничего страшного. Но наша цель - Россотрудничество".

Националистов - чуть более сотни человек.

"Страна" ведет онлайн-репортаж марша радикалов.

Напомним, что полиция накануне возможного погрома отказалась защищать Россотрудничество в Киеве. Она разорвала договор в одностороннем порядке вечером 17 февраля, после погрома радикалов из С14.