В Черновцах сторонники Михаила Саакашвили сожгли чучело президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает УНИАН.

Акция происходила на Центральной площади во время пикета активистов "Руха новых сил".

На мероприятии присутствовало примерно 500 человек, активисты выражали возмущение деятельностью украинской власти и, в частности, президентом.

Один из митингующих предложил присутствующим сжечь чучело в костюме с лицом Порошенко под сине-белым зонтом с символикой Партии регионов.

"Эта власть пришла от регионалов. Здесь у нас есть такой дидух, хотелось бы его сжечь. Кто за то, чтобы его сжечь?" - спросил он.

Фото: unian.net

Фото: unian.net

Фото: unian.net

Предложение поддержали участники мероприятия и сожгли дудуха под аплодисменты присутствующих.

Как сообщала "Страна", Михаил Саакашвили, которого выдворили из Украины в Польшу по процедуре реадмиссии, проводит в центре Киева всеукраинский "марш за будущее".

Напомним также, что Саакашвили выступил перед МихоМайданом из Амстердама.