В Киеве из-за ДТП, в результате которого два автомобиля оказались на трамвайных путях, , было заблокировано два трамвайных маршрута. В данный момент движение трамваем восстановлено. Об этом сообщает пресс-центр КП "Киевпастранс" на своей странице в Facebook.

Фото: facebook.com/Kyivpastrans

В столице восстановлено движение скоростного трамвая на участке ул. Борщаговская – ст. "НАУ".

"Движение восстановлено в 12:48", – говорится в сообщении.

Как сообщала "Страна", в центре Киева на площади Победы неизвестные эвакуаторы забирали легковые автомобили, припаркованные возле остановки общественного транспорта.

Ранее мы писали, что в Киеве влюбленных будут возить на скоростном трамвае за поцелуй. Предприятие "Киевпастранс" 14 февраля, в День влюбленных, бесплатно катало влюбленных на скоростном трамвае.