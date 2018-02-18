На Майдане в воскресенье прошел митинг "Смерть России", организованный ОУН Михаила Коханивского. Перед его началом националисты атаковали Альфа-банк, Сбербанк и Россотрудничество.

"Страна" следила за тем, что происходило в центре Киева.

Видеотрансляция

17:20 В соцсетях подметили, что один из погромщиков застрял ногой в стекле "Сбербанка".

Фото "Левого берега"

16:30 Ритуально сожгли российский флаг на Майдане. Митинг окончен.

16:25 После "прогулки" с битьем стекол, националисты вернулись на Майдан, где заговорили, что им нужен не импичмент Порошенко (привет маршу Михо), а "украинская революция".

16:19 Неудачная попытка штурма Альфа-банка. Единственный объект, который качественно защитила полиция. Видео "Страны".

16:05 Как разбивали окна в Россотрудничестве. Видео "Страны".

16:03 Как националисты громили "Сбербанк" на Сагайдачного. Видео "Страны".

16:00 Когда бросали камни в Русский культурный центр, какая-то женщина крикнула "Позорники, а не активисты!". Ее грубо послали, добавив "Москалей на ножи!".

15:58 Что интересно, Россотрудничество полиция тоже закрыла от радикалов. Но только после того, как они уже отошли от здания.

15:56 Полиция закрыла от националистов окна Альфа-банка. Несколько камней угодили в стекла, но те выдержали - видимо, противоударные.

ОУН пошли обратно на Майдан.

15:55 Развернулись и пошли к Альфа-банку по соседству.

15:54 Бросили 20 или 30 камней. Разбили почти все окна.

15:53 Полиция стоит рядом и не мешает разбивать окна в здании.

15:51 Дошли до Россотрудничества. "Друзья, мы не трогаем полицию". Начали бить стекла.

15:48 Остановились у "Сбербанка". Разбили банкомат и начали подниматься по Сагайдачного.

15:47 Кричат "Смерть москалям!" и "Москалей на ножи".

15:46 Идут мимо Почтовой площади. "Друзья, у нас по пути Сбербанк. Он на втором этаже. Там есть их банкомат, его можно громить. Если туда залети кирпич - ничего страшного. Но наша цель - Россотрудничество", - говорит ведущий.

15:45 Националистов - чуть более сотни человек.

15:43 Напомним, что полиция еще вчера отказалась защищать Россотрудничество от возможных атак.

15:40 Глава ОУН Коханивский перед шествием заявил, что полиция не будет мешать националистам. Призвал бросать камни так, чтобы не задеть правоохранителей.

15:37 "Друзья, не забываем о кирпичах". Призывают поднимать камни, чтобы "наказать московского оккупанта".

15:36 "Крым - наш, Донбасс - наш, Кубань - наша", - скандируют националисты.

15:34 Прошли мимо Альфа-банка, бросили туда кирпич и отправились на Борисоглебскую, 2, где расположен российский культурный центр - Россотрудничество. Его вчера уже атаковали С-14.

15:32 "Друзья, мы сейчас будем идти мимо Альфа-банка Там стоит полиция. Но мы не будем трогать полицию. Только эту ФСБШную структуру", - Коханивский.