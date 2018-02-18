На Майдане в воскресенье прошел митинг "Смерть России", организованный ОУН Михаила Коханивского. Перед его началом националисты атаковали Альфа-банк, Сбербанк и Россотрудничество. 

"Страна" следила за тем, что происходило в центре Киева.

Видеотрансляция

17:20  В соцсетях подметили, что один из погромщиков застрял ногой в стекле "Сбербанка". 

Фото "Левого берега"

16:30  Ритуально сожгли российский флаг на Майдане. Митинг окончен. 

16:25  После "прогулки" с битьем стекол, националисты вернулись на Майдан, где заговорили, что им нужен не импичмент Порошенко (привет маршу Михо), а "украинская революция". 

16:19  Неудачная попытка штурма Альфа-банка. Единственный объект, который качественно защитила полиция. Видео "Страны". 

16:05  Как разбивали окна в Россотрудничестве. Видео "Страны".

16:03  Как националисты громили "Сбербанк" на Сагайдачного. Видео "Страны". 

16:00  Когда бросали камни в Русский культурный центр, какая-то женщина крикнула "Позорники, а не активисты!". Ее грубо послали, добавив "Москалей на ножи!". 

15:58  Что интересно, Россотрудничество полиция тоже закрыла от радикалов. Но только после того, как они уже отошли от здания. 

15:56  Полиция закрыла от националистов окна Альфа-банка. Несколько камней угодили в стекла, но те выдержали - видимо, противоударные. 

ОУН пошли обратно на Майдан. 

15:55  Развернулись и пошли к Альфа-банку по соседству. 

15:54  Бросили 20 или 30 камней. Разбили почти все окна. 

15:53  Полиция стоит рядом и не мешает разбивать окна в здании. 

15:51  Дошли до Россотрудничества. "Друзья, мы не трогаем полицию". Начали бить стекла. 

15:48  Остановились у "Сбербанка". Разбили банкомат и начали подниматься по Сагайдачного. 

15:47  Кричат "Смерть москалям!" и "Москалей на ножи". 

15:46  Идут мимо Почтовой площади. "Друзья, у нас по пути Сбербанк. Он на втором этаже. Там есть их банкомат, его можно громить. Если туда залети кирпич - ничего страшного. Но наша цель - Россотрудничество", - говорит ведущий. 

15:45  Националистов - чуть более сотни человек. 

15:43  Напомним, что полиция еще вчера отказалась защищать Россотрудничество от возможных атак. 

15:40  Глава ОУН Коханивский перед шествием заявил, что полиция не будет мешать националистам. Призвал бросать камни так, чтобы не задеть правоохранителей. 

15:37  "Друзья, не забываем о кирпичах". Призывают поднимать камни, чтобы "наказать московского оккупанта". 

15:36  "Крым - наш, Донбасс - наш, Кубань - наша", - скандируют националисты. 

15:34  Прошли мимо Альфа-банка, бросили туда кирпич и отправились на Борисоглебскую, 2, где расположен российский культурный центр - Россотрудничество. Его вчера уже атаковали С-14

15:32  "Друзья, мы сейчас будем идти мимо Альфа-банка Там стоит полиция. Но мы не будем трогать полицию. Только эту ФСБШную структуру", - Коханивский.

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