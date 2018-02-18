Депортированный из Украины лидер партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили, выступил перед митингующими в Киеве сторонниками, выйдя на видеосвязь из Амстердама. Во время выступления он пообещал кандидата в президенты "от народа".

Об этом сообщает "Интерфакс Украина".

"У нас будет свой президентский кандидат, от народа. Однотуровый во второй тур должен не выйти", - сказал Саакашвили.

Он добавил, что будут представлены также кандидаты в парламент и правительство Украины. "Мы никогда не будем ни с кем договариваться", - сказал Саакашвили.

Он напомнил, что собирается вернуться в Украину.

Проведение очередных парламентских и президентских выборов в Украине запланировано на 2019 год.

Участники марша "За будущее", организованного партией "Рух новых сил" приняли резолюцию, в которой потребовали отставки президента Украины Петра Порошенко и заявили о создании комитетов гражданского сопротивления и групп прямого действия.

"Комитеты будут создаваться из всех желающих, от каждого многоквартирного дома должен входить человек в комитет. Для тех, кто готов немедленно действовать, мы создаем группы прямого действия, которые будут осуществлять цивилизованное давление на приспешников Порошенко, которые будут пикетировать депутатов и судей, требуя их отставки и отставки Порошенко", - говорится в резолюции.

Кроме того, на митинге было объявлено о продолжении сбора подписей за отставку Порошенко с должности президента.

Напомним, что "Страна" вела онлайн-репортаж с сегодняшнего марша за импичмент.

Как сообщала "Страна", несколько десятков протестующих с марша за импичмент в Киеве, подошли к палаточному городку возле здания Верховной Рады после того, как появилась информация о его демонтаже, и забросали полицию снежками.