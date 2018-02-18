Несколько сотен протестующих с марша за импичмент в Киеве, подошли к палаточному городку возле здания Верховной Рады после того, как появилась информация о его демонтаже, и забросали полицию снежками.

Об этом сообщает "Интерфакс Украина".

При этом большинство из митингующих, прибывающих колонной к зданию Верховной Рады по ул.Грушевского, мирно настроены, они скандируют разные лозунги.

Однако несколько десятков людей в разных местах колонны забрасывают силовиков снежками и выкрикивают в их адрес нецензурную брань.

По словам людей, которые находились в палаточном городке, якобы некоторое время назад была попытка сноса палаток в городке. Правоохранители эту информацию не подтверждают.

Напомним, что "Страна" ведет онлайн с марша в центре Киева.

Как сообщала "Страна", марш выдвинулся из парка Шевченко. На этот раз позже, чем обычно - из-за полной остановки метро в центре Киева. Внушительная колонна МихоМайдана двигалась по улице Владимирской - к Михайловской площади, где прошло вече.