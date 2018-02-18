29-летний Александр Абраменко стал лучшим в лыжной акробатике на Играх-2018 и принес Украине золото ОИ-2018 в Пхенчхане. Это первая медаль Украины в Пхенчхане, и первая олимпийская медаль в истории нашего фристайла.

Сразу после победы он рассказал журналистам UA: Первый о своих эмоциях.

"В данный момент я нахожусь в таком состоянии, что просто не понимаю, что происходит. Это как будто сон такой. Сегодня были тяжелые соревнования, все прыгали очень хорошо, все что я умел - все сегодня показал", - сказал победитель.

Также Александр Абраменко отметил, что победить на Олимпийских играх "очень круто, ощущения просто непередаваемые".

"Из-за травмы у меня не было достаточно времени подготовиться. Поэтому этот прыжок был лучшим за эту зиму", - добавил золотой медалист.

Как сообщала "Страна", Украина завоевала первое золото на Олимпиаде.

Ранее мы писали, что украинская фигуристка Алена Савченко взяла "золото" Олимпиады для Германии, а не для Украины.