Пользователи обсуждают массовое закрытие станций метро в центре Киева, которое совпало по времени с проведением марша за отставку Петра Порошенко.

Напомним, что полиция Киева сообщала, что после сообщения о возможном заминировании в воскресенье не работали шесть станций метро: "Университет", "Театральная" и "Крещатик", "Майдан Независимости", "Площадь Льва Толстого", "Золотые ворота".

При этом на МихоМайдане также заявляли о неработающих станциях "Кловская" и "Арсенальная".

"В Киеве закрыли шесть станций метро. Надо совсем не иметь мозгов, чтобы сделать такой "камбэк" на четвертую годовщину", - написала блогер Алена Яхно, напоминая, что сегодня в центре Киева проходят мероприятия, связанные с годовщиной гибели героев Небесной сотни.

Фото: facebook.com

"Невиданные вещи происходят в Киеве, друзья! Как мы уже знаем, все центральные станции метро Киева перекрыли. Мне звонят знакомые и рассказывают, что весь центр заполнен Нацгвардуйцами - Яник столько не выставлял. Сотни вооруженных правоохранителей прячутся во дворах, как во времена Майдана. Вот так чествуют сегодня память Небесной сотни ...

Такое впечатление, что власть боится собственного народа больше, чем Путина", - написала журналист Татьяна Высоцкая.

Фото: facebook.com

По словам активистки МихоМайдана Лизы Богуцкой, закрытие станций метро связано с опасениями президента, отставки которого требуют участники сегодняшнего марша.

Фото: facebook.com

Как сообщала "Страна", шесть станций киевского метрополитена в центре Киева возобновили работу в обычном режиме. Взрывоопасные предметы не были выявлены.

"Страна" ведет онлайн-репортаж с марша и вече за импичмент, которые сегодня стартовали из парка Шевченко в центре Киева.