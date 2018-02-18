В Мексике после разрушительного землетрясения магнитудой в 7,2 балла военный вертолет на борту с министром внутренних дел и губернатором штата Оахака упал на два автофургона, в которых находились люди.

Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что вертолет проводил обследование территорий и решил приземлиться, но что-то пошло не так.

В результате инцидента 12 человек погибли на месте, еще один – в больнице. Среди жертв - трое детей. Еще 15 человек выжили, но получили различные травмы.

Экипаж и пассажиры вертолета практически не пострадали.

Правоохранители проводят расследование, почему вертолет упал на автофургоны. В них у своих домов находились люди, которые боялись вернуться в здания в ожидании очередных толчков землетрясения.

Фото: yahoo.com

Землетрясение произошло в 45 километрах от Сантьяго-Джамильтепека. В результате него город остался полностью без света. Наверное, это и стало одной из причин катастрофы с вертолетом.

Журналист, находившийся на борту вертолета, рассказал местному телевидению, что вертолет пролетел над поляной возле домов, поднимая огромное пылевое облако, прежде чем попал в аварию.

Отметим, что в целом землетрясение силой в 7,2 балла в Мексике оставило без электроэнергии почти миллион домов и предприятий на юге страны, повредил по крайней мере 50 домов в Оахаке. Во время землетрясения никто из людей не погиб.

Как сообщала "Страна", в Великобритании также произошло землетрясение магнитудой 4,7. Толчки были зафиксированы в 49 километрах к северо-западу от столицы Уэльса Кардиффа. Очаг находился на глубине 10 км.