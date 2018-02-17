Суд отпустил на поруки добровольца батальона "Донбасс" Александра Федорченко, который 15 февраля стрелял у Соломенского райсуда Киева, где выбирали меру пресечения мэру Одессу Геннадия Труханова.

Об этом написал в Facebook народный депутат Егор Соболев.

Он сообщил, что судья Шевченковского райсуда отпустила на поруки депутатов Семена Семенченко, Павла Костенко и Владимира Парасюка третьего из четырех задержанных активистов "Визволення" - Александра Федорченко.

Фото: facebook.com/IegorSoboliev

Напомним, что 17 февраля, Шевченковский райсуд Киева избрал меры пресечения двум добробатовцам из четырех, задержанных во время столкновений под Соломенским судом, когда избирали меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову.

Айдаровцу Владимиру Хитричу с позывным "Бача" присудили ночной домашний арест, а бойца "Донбасса" Николая Чудовского с позывным "Чудо" отпустили на поруки народных депутатов. За него поручились Егор Соболев, Владимир Парасюк и Семен Семенченко.

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