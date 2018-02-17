Члену-корреспонденту Национальной академии наук Украины Владимиру Дринфельду и его соавтору Александеру Бейлинсону присудили израильскую премию Фонда Вольфа по математике.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной академии наук Украины.

Ученых наградили за цикл инновационных работ по алгебраической геометрии, которые "имеют первостепенную важность" для теоретической физики, в частности теории струн.

Ученые работают в университете Чикаго. Сама же премия включает денежную сумму в размере 100 000 долларов. Ежегодно ею отмечают 5-6 деятелей в нескольких областях современной науки.

Впоследствии, большинство награжденных попадают в список лауреатов Нобелевской премии.

Как сообщала "Страна", нобелевский лауреат рассказала о пяти простых способах замедлить старение.

Ранее стало известно, кому в Осло вручили Нобелевскую премию мира.