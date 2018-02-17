Украинский математик, работающий в Чикаго, стал лауреатом престижной премии Вольфа
Члену-корреспонденту Национальной академии наук Украины Владимиру Дринфельду и его соавтору Александеру Бейлинсону присудили израильскую премию Фонда Вольфа по математике.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной академии наук Украины.
Ученых наградили за цикл инновационных работ по алгебраической геометрии, которые "имеют первостепенную важность" для теоретической физики, в частности теории струн.
Ученые работают в университете Чикаго. Сама же премия включает денежную сумму в размере 100 000 долларов. Ежегодно ею отмечают 5-6 деятелей в нескольких областях современной науки.
Впоследствии, большинство награжденных попадают в список лауреатов Нобелевской премии.
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