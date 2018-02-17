Полсотни украинских туристов оказались заблокированными в автобусе из-за наводнения в районе Мертвого моря.

Об этом сообщает ТСН.

По данным пресс-секретаря полиции Израиля Михаила Зингермана, после продолжительных ливней в районе Мертвого моря размыло дороги, поэтому автобус с украинцами застрял, не имея возможности двигаться дальше.

Туристов вызволили спасатели. Никто из украинцев не пострадал, их эвакуировали до ближайшего торгового центра.

Напомним, что на острове Пхукет в Таиланде матрос туристической лодки напал с ножом на украинца. Как рассказали в полиции, между украинцем и членом экипажа судна Танакорном Саэчаной произошел конфликт.

Как сообщала "Страна", в ночь на 6 февраля 2018 в находящемся в пустыне Сахара городе Айн-Сефра, на северо-западе Алжира, выпал снег. Это уже второй снегопад в африканской пустыне с начала 2018 года.