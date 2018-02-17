Папа Римский Павел VI будет причислен к лику святых в этом году. С таким заявлением выступил папа Франциск на встрече со священниками Римской епархии в Базилике Сан-Джованни-ин-Латерано.

Об этом ТАСС со ссылкой на пресс-службу Святого престола.

"Павел VI станет святым в этом году", - сказал глава Римско-католической церкви.

За время своего руководства Папа Франциск уже канонизировал двух пап: Иоанна XXIII и Иоанна Павла.

"На очереди Бенедикт (предшественник Франциска Бенедикт XVI) и я. Молитесь за нас!", - пошутил понтифик.

Будущий 262-й римский понтифик Джованни Баттиста Монтини родился в провинции Брешиа на севере Италии 26 сентября 1897 года. Он скончался 6 августа 1978 года в летней папской резиденции Кастель-Гандольфо. Павел VI стал первым главой Римской церкви, совершившим семь зарубежных поездок, за что был прозван "летающим проповедником". Он был беатифицирован в октябре 2014 года, когда было признано чудом рождение девочки Аманды, которую мать, молившаяся Павлу VI, смогла выносить, несмотря на разрыв плаценты.

Как сообщала "Страна", Папа Римский хочет канонизировать кардинала, пострадавшего от коммунистов.

Также "Страна" писала, что в России предложили канонизировать Доктора Лизу.