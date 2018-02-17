Швеция в случае необходимости готова предоставить свои войска для миротворческой миссии ООН на востоке Украины, если Россия и Запад согласятся.

Об этом сообщает Reuters.

"Если мы увидим надлежащие условия, и если мы признаем, что эта миссия сможет помочь, тогда мы открыты для этого", - сказал министр обороны Швеции Питер Хултквист во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

В докладе президента Украины Петра Порошенко, Швеция была предложена как одна из стран, которая может возглавить миротворческую миссию на Донбассе.

Доклад был представлен чиновникам, в том числе спецпредставителю Госдепартамента США в Украине Курту Волкеру.

В частности, в документе говорится о предоставлении 20 тысяч солдат из стран, не входящих в НАТО, и 4 тысяч полицейских для помощи в решении кризиса в Украине.

Как сообщала "Страна", на встрече Порошенко с генсеком ООН говорили о миротворцах и целостности.