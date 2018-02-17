Посольство России направило в МИД Украины ноту протеста после нападения радикалов на здание Россотрудничества в Киеве.

Об этом сообщается на сайте российского посольства.

"Призываем украинские власти дать соответствующие правовые оценки действиям радикалов, привлечь зачинщиков и участников погрома к ответственности, а также принять исчерпывающие и действенные меры по недопущению подобных акций в будущем", - говорится в сообщении.

По информации российского посольства, нападение на здание Россотрудничества совершили активисты группировок С14, "Правый сектор", "Традиции и порядок" при участии депутата Верховной рады от Радикальной партии Андрея Лозового.

Напомним, что радикалы из С14 ворвались в здание Россотрудничества в Киеве на Подоле по улице Борисоглебской, 2. Всего в здании в тот момент находилось около 100 взрослых и детей. Полиция прибыла по вызову и находилась в здании, но, несмотря на это, радикалы продолжали взламывать двери при помощи болгарки.

Также сообщается, что они расписали помещение "Россотрудничества" лозунгами и разбили экспозицию памяти Шаляпина, которая была выставлена в одном из помещений.

Как сообщала "Страна", руководитель Россотрудничества в Киеве Константин Воробьев заявил, что полиция никого из радикалов не задержала.