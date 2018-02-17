После сегодняшнего погрома радикалов полиция разорвала договор на охрану офиса Россотрудничества в Киеве в связи с форс-мажорными обстоятельствами.

Об этом в Facebook сообщает блогер Иван Славинский.

Он обнародовал фото официального письма от Управления полиции охраны в Киеве на имя руководителя Россотрудничества в Киеве Константина Воробьева.

В тексте говорится, что в связи с форс-мажорными обстоятельствами полиция в одностороннем порядке разрывает договор на охрану помещения по адресу ул. Борисоглебская, 2 с 21:00 17 февраля.

Фото: facebook.com/slavinsky.su

Отметим, что как раз завтра, 18 февраля, радикалы собираются в очередной раз собираются атаковать Россотрудничество. Об этом предупреждается в открытом письме на имя президента Украины Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко.

Напомним, что сегодня радикалы из С14 ворвались в здание Россотрудничества в Киеве. Во время захвата в здании находились дети из театральной студии, которые репетировали пьесу "Ревизор". Всего в здании в тот момент находилось около 100 взрослых и детей. Полиция прибыла по вызову и находилась в здании, но, несмотря на это, радикалы продолжали взламывать двери при помощи болгарки.

Как сообщала "Страна", после погрома офиса Российского центра науки и культуры в Киеве на место прибыли наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ.

Как ранее писала "Страна", прекращение работы Россотрудничества в Киеве может привесит к ликвидации центра культуры Украины в Москве.