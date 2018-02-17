В одной из самых священных мест в тибетском буддизме монастыре Джоканг в городе Лхасе произошел пожар.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Степень повреждения объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, история которого насчитывает более тысячи лет, пока непонятна. Сообщений о жертвах также нет.

"Пожар был быстро потушен", - сообщила ежедневная тибетская газета, добавив, что глава тибетской коммунистической партии отправился на место происшествия.

В других государственных СМИ показали, как горит пламя, которое еще тушат спасательные службы.

Китай аннексировал Тибет в 1959 году. С тех пор тибетское правительство работает в изгнании. Город Лхаса является исторической столицей Тибета.

Так выглядит монастырь Джоканг в Лхасе Фото: Moment RF

Пожар в духовном центре Тибета Фото: twitter.com/katesictibet

Фото: twitter.com/katesictibet

Напомним также, что во Львове ночью сгорел храм, который требовали демонтировать радикалы.

Как сообщала "Страна", строители православного храма в Николаеве заявили о поджоге.