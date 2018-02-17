В так называемой "ДНР" утверждают, что убили не менее двух украинских военных, двоих ранили и одного взяли в плен прошлой ночью.

Об этом заявил "начальник пресс-службы Вооруженных сил ДНР" Даниил Бессонов, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на сайт сепаратистов "ДАН".

По его информации, прошлой ночью группа из восьми военных ВСУ 57-й отдельной мотопехотной бригады под командованием Головашенко пыталась провести боевую вылазку к позициям "ДНР" в районе Песок под Донецком.

Утверждается, что из стрелкового оружия были убиты не менее двух украинских военных, двоих ранили и одного взяли в плен.

Напомним, что по данным штаба АТО 17 февраля на Донбассе из подразделения пропал украинский военный.

Как сообщала "Страна", во время выступления на Украинском ланче в Мюнхене президент Петр Порошенко назвал количество погибших в зоне АТО на Донбассе с начало этого года – 21 убитый и 19 раненых.