В "ДНР" утверждают, что убили двоих украинских военных, двоих ранили и одного взяли в плен
В так называемой "ДНР" утверждают, что убили не менее двух украинских военных, двоих ранили и одного взяли в плен прошлой ночью.
Об этом заявил "начальник пресс-службы Вооруженных сил ДНР" Даниил Бессонов, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на сайт сепаратистов "ДАН".
По его информации, прошлой ночью группа из восьми военных ВСУ 57-й отдельной мотопехотной бригады под командованием Головашенко пыталась провести боевую вылазку к позициям "ДНР" в районе Песок под Донецком.
Утверждается, что из стрелкового оружия были убиты не менее двух украинских военных, двоих ранили и одного взяли в плен.
Напомним, что по данным штаба АТО 17 февраля на Донбассе из подразделения пропал украинский военный.
Как сообщала "Страна", во время выступления на Украинском ланче в Мюнхене президент Петр Порошенко назвал количество погибших в зоне АТО на Донбассе с начало этого года – 21 убитый и 19 раненых.