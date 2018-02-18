В субботу, 17 февраля, украинский чемпион в полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко, который заявил, что проведет бой с венесуэльским чемпионом WBA в легком весе Хорхе Линаресом, отметил свое 30-летие.

В соцсетях появилось видео танца именинника с Александром Усиком. Боксеры не подвели и показали, как танцуют чемпионы.

"Это был подготовленный танец с прошлого выступления", - пошутил Ломаченко после того, как они в Усиком вернулись на места во время празднования в ресторане.

Василий Ломаченко - двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы. Он завоевал чемпионские титулы в двух разных весовых категориях (в полулегком весе и во втором полулегком весе). Для этого украинцу понадобилось всего 7 поединков, что является абсолютным рекордом.

Своими достижениями Василий обязан отцу – Анатолию Николаевичу Ломаченко, который поставил сыну непревзойденную технику и воспитал в нем настоящего бойца.

Как сообщала "Страна", сейчас Ломаченко считается лучшим боксером мира и уже в ближайшем будущем планирует объединять чемпионские пояса. В частности, его следующий бой состоится 12 мая в Нью-Йорке на большой арене.