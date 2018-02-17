В субботу, 17 февраля, мариупольский суд избрал меру пресечения в виде 60 суток ареста волонтеру и экс-бойцу АТО Петру Саламе, которого обвиняют в причастности к убийству семьи предпринимателей в с. Великая Новоселка Донецкой области.

Об этом в Facebook сообщает экс-командир батальона НГУ "Донбасс" Анатолий Виногродский.

Фото: facebook.com

Также он написал, что заседание суда было закрытым, а Петра Саламу привезли "не просто в наручниках, а еще с черной повязкой на глазах".

Фото: facebook.com

Напомним, что по подозрению в убийстве родных кума Януковича на Донбассе был задержан боец АТО.

Как сообщала "Страна", полиция задержала троих членов преступной группы, которые издевались и убили семью предпринимателей - отца, мать и сына. Речь идет о семье близких родственников Валерия Ширы – кума экс-президента Виктора Януковича. Некоторые из них проходили службу в батальоне "Донбасс".