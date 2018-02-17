Под шедевром Пикассо обнаружили еще одну картину
Группа американских ученых применила новую технологию сканирования на одном из шедевров Пабло Пикассо "Нищенка, сидящая на корточках" и обнаружила под верхним масляным слоем пейзаж с изображением Барселоны.
Об этом сообщает ВВС.
Выяснилось, что Пикассо использовал черновик с изображением холмов Барселоны как основу для своей новой картины, относящейся к голубому периоду его творчества (1901-1904 гг.).
Обнаружить пейзаж удалось благодаря современному рентгенофлуоресцентному анализу. Художник перевернул картину на 90 градусов и то, что было очертаниями холмов, превратилось в спину сидящей женщины, которая приняла форму и очертания каталонского ландшафта.
Картина Пикассо "Нищенка на коленях" скрывала еще один шедевр Фото: bbc.com
В этот период творчества Пикассо приходилось не раз рисовать поверх картин.
До недавнего времени спектроскопический анализ картин из-за дороговизны применялся только к величайшим произведениям искусства и был доступен лишь самым крупным музеям и галереям мира.
Фото: bbc.com
Однако теперь, как указывает Франческа Касадио из Центра прикладного изучения произведений искусства в Чикаго - одного из разработчиков этого проекта, - новый рентгенофлуоресцентный анализ поможет лучше понять каждого отдельного художника, его мыслительный процесс и особенности техники.
Как сообщала "Страна", портрет любовницы Пикассо продали на аукционе за $45 миллионов.
Напомним также, что музей Нью-Йорка спрятал картины Пикассо в ответ на миграционный указ Трампа.