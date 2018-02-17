Группа американских ученых применила новую технологию сканирования на одном из шедевров Пабло Пикассо "Нищенка, сидящая на корточках" и обнаружила под верхним масляным слоем пейзаж с изображением Барселоны.

Об этом сообщает ВВС.

Выяснилось, что Пикассо использовал черновик с изображением холмов Барселоны как основу для своей новой картины, относящейся к голубому периоду его творчества (1901-1904 гг.).

Обнаружить пейзаж удалось благодаря современному рентгенофлуоресцентному анализу. Художник перевернул картину на 90 градусов и то, что было очертаниями холмов, превратилось в спину сидящей женщины, которая приняла форму и очертания каталонского ландшафта.

Картина Пикассо "Нищенка на коленях" скрывала еще один шедевр Фото: bbc.com

В этот период творчества Пикассо приходилось не раз рисовать поверх картин.

До недавнего времени спектроскопический анализ картин из-за дороговизны применялся только к величайшим произведениям искусства и был доступен лишь самым крупным музеям и галереям мира.

Фото: bbc.com

Однако теперь, как указывает Франческа Касадио из Центра прикладного изучения произведений искусства в Чикаго - одного из разработчиков этого проекта, - новый рентгенофлуоресцентный анализ поможет лучше понять каждого отдельного художника, его мыслительный процесс и особенности техники.

Как сообщала "Страна", портрет любовницы Пикассо продали на аукционе за $45 миллионов.

Напомним также, что музей Нью-Йорка спрятал картины Пикассо в ответ на миграционный указ Трампа.