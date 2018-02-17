Киевские полицейские освободили заложника, которого насильно удерживали в частном доме в поселке Требухов Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Преступники требовали за мужчину крупный выкуп и шантажировали родных.

Напали на местного жителя еще 6 февраля. Это случилось на территории оптового рынка по улице Марка Вовчка. Мужчину насильно посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Об этом правоохранителям сообщил сын похищенного мужчины, который стал свидетелем.

Рядом с местом происшествия, на соседних улицах, правоохранители обнаружили две сожженные машины - "Опель", на которым пострадавший приехал на работу, и "Форд", на котором бежали преступники.

В этот же день следственным отделом Оболонского управления полиции было начато уголовное производство по ч. 3 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители приложили немало усилий, чтобы установить место, где содержат заложника и установить лиц, причастных к похищению.

Фигуранты похищения были задержаны в Броварском районе области, они непосредственно находились в доме с пострадавшим. "Сейчас продолжаются все необходимые следственные действия, по результатам которых будут установлены обстоятельства, мотивы и другие соучастники преступления", - рассказал начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

В свою очередь пострадавший отметил, что злоумышленники били его только во время похищения, а затем относились к нему нормально.

Удерживали мужчину в наручниках с прикованной к кровати цепью. По его словам, похитители планировали получить за освобождение $500 тысяч.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Андрей Крищенко также отметил, что с начала года в столице это уже третий случай, когда полицейские Киева освобождают заложников.

В настоящее время в рамках уголовного производства продолжаются мероприятия для полного расследования и установления всех фигурантов, причастных к преступлению. Злоумышленникам грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Как сообщала "Страна", ранее полиция задержала мужчину и женщину, которые похитили иностранцев и требовали выкуп в биткоинах.

Напомним также, что бывшие милиционеры похитили под Киевом мужчину ради выкупа.