Норвежские ученые выяснили, что женщины, которые в течение 20 лет работали с бытовой химией, нанесли своим легким вред, примерно равный ежедневному выкуриванию пачки сигарет.

Об этом сообщает N+1.

Ученые из Бергенского университета провели долгосрочное исследование вреда, которое наносит легким частое использование бытовой химии для уборки. Результаты показали, что постоянное использование бытовой химии в профессиональной деятельности в течение 20 лет примерно равно ежедневному выкуриванию около пачки сигарет – также в течение 20 лет.

Воздействие бытовой химии также увеличило риск развития астмы.

Под наблюдением группы ученых под руководством Сесиль Сванес оказались 6230 участников (53% среди них – женщины). Всех участников опросили на предмет того, как часто они используют бытовую химию, а также работают ли они в сфере обслуживания (то есть входит ли уборка в их профессиональные обязанности). Кроме того, исследователи собрали информацию о курении и семейной и личной истории болезней легких: эти данные затем учли при анализе. Второй этап исследования был проведен через 20 лет.

Среди основных показателей, по которым оценивается состояние легких, – объем воздуха, который человек выдыхает при быстром и сильном выдохе (ФЖЕЛ) и объем форсированного выдоха (ОФВ1) за одну секунду.

Ученые выяснили, что у женщин, которые регулярно используют чистящие средства для уборки дома, показатель ОФВ1 снижается на 3,6 миллилитра в год чаще, чем у не убирающихся женщин. Уборка в качестве профессиональной деятельности уменьшила этот показатель еще на 0,3 миллилитра. Показатели ФЖЕЛ при этом снижались на 4,3 и 7,1 миллилитра соответственно.

При этом воздействие бытовой химии на мужские легкие не повлияло на объемные показатели работы легких.

Использование бытовой химии (в частности, аэрозолей и спреев для уборки) подразумевает контакт с потенциально опасными для здоровья химикатами: например, хлор, который содержится в отбеливающих средствах, токсичен и при попадании в дыхательные пути может вызвать раздражение легочной ткани и даже привести к удушью.

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