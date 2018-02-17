Илон Маск похвастался тостером в виде шлема Дарта Вейдера
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск, который 6 февраля запустил в космос ракету-носитель Falcon Heavy с электромобилем Tesla Roadster, оказался большим ценителем космической саги "Звездные войны".
В своем Instagram он опубликовал фото тостера в форме шлема крупнейшего злодея вселенной Джорджа Лукаса.
"Мой новый тостер", - коротко подписал Маск.
Фото: instagram.com/elonmusk
Пользователи пишут в комментариях под постом, что у них есть такие же приборы для поджаривания хлеба и публикуют фото своих тостеров.
Кстати, цена чудо-агрегата на официальном сайте производителя не превышает $50, что радует фанатов космической саги "Звездные войны".
Как сообщала "Страна", ранее Илон Маск рассказал, какие книги нужно читать, чтобы добиться успеха как он.
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