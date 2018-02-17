Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск, который 6 февраля запустил в космос ракету-носитель Falcon Heavy с электромобилем Tesla Roadster, оказался большим ценителем космической саги "Звездные войны".

В своем Instagram он опубликовал фото тостера в форме шлема крупнейшего злодея вселенной Джорджа Лукаса.

"Мой новый тостер", - коротко подписал Маск.

Фото: instagram.com/elonmusk

Пользователи пишут в комментариях под постом, что у них есть такие же приборы для поджаривания хлеба и публикуют фото своих тостеров.

Кстати, цена чудо-агрегата на официальном сайте производителя не превышает $50, что радует фанатов космической саги "Звездные войны".

Как сообщала "Страна", ранее Илон Маск рассказал, какие книги нужно читать, чтобы добиться успеха как он.