В Мариуполе с 19 февраля школы закрываются на карантин из-за числа заболевших ОРВИ и гриппом. Учебный процесс будет приостановлен до нормализации эпидемиологической ситуации.

Об этом пишет сайт Мариуполя 0629.

"Школы и внешкольные учреждения временно прекращают свою работу с целью недопущения распространения заболеваемости ОРВИ и гриппом. Обучение будет восстановлено, как только ситуация нормализуется", - говорится в сообщении.

Решение было принято по распоряжению городского головы, согласно пункту 9.20 Государственных санитарных правил и норм устройства, содержание учреждений общего среднего образования и организации образовательного процесса.

Как сообщала "Страна", в Киевской области на карантин закрыты школы в Броварах, Борисполе, Фастове и Буче.

Напомним также, что в Кривом Роге почти сотня школ закрылась на карантин из-за гриппа.