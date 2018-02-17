В Великобритании произошло землетрясение магнитудой 4,7.

Об этом в Twitter сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Толчки были зафиксированы в 49 километрах к северо-западу от столицы Уэльса Кардиффа. Очаг находился на глубине 10 км. По данным EMSC, толчки в результате землетрясения почувствовали около 10 миллионов жителей страны

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Фото: twitter.com/LastQuake

По данным Express, из-за землетрясения пришлось эвакуировать здание британского университета в Суонси в Уэльсе.

Напомним, что власти Тайваня отказались от помощи Китая после разрушительного землетрясения.

Как сообщала "Страна", мощное землетрясение произошло на юго-западе Мексики, сейсмическая волна дошла до столицы страны, расположенной примерно в 350 км от эпицентра.