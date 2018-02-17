В воскресенье, 18 февраля, в Киеве пройдут массовые мероприятия в годовщину расстрела Небесной сотни. Порядок в столице завтра будут охранять около 3 тысяч полицейских.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что патрулировать улицы будет как полиция, так и военнослужащие Национальной гвардии. Нести службу будут работники кинологической службы, усиленные группы взрывотехников. Ограничений доступа к Майдану Независимости не будет, но работники полиции будут проводить более тщательные проверки.

Кроме того, будут создание резервы на случай осложнения оперативной обстановки.

"Информации о возможных провокациях нет, но, учитывая разноплановость и массовость акций, мы должны быть начеку. Поэтому просим всех с пониманием относиться к таким мерам безопасности ", - сказал руководитель киевских полицейских.

Также он уточнил, что на завтра есть несколько заявленных акций: марш партии Саакашвили от парка Шевченко до Михайловской площади, мероприятия на Майдане Независимости и проход к Крещатику, шествие от метро "Арсенальная" до Европейской площади.

"Акции связанные с годовщиной событий 2014 года. Количество заявленных участников - от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч. По нашим оценкам, их будет меньше. Мы будем задействовать примерно 3000 правоохранителей ", - сказал Крищенко.

Напомним, что в Киеве на неделю закрывают Крещатик из-за годовщины расстрела Небесной сотни.

Как сообщала "Страна", партия Саакашвили готовит шествие и автопробег в это воскресенье.