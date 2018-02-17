Фейковое видео ограбления от Facebook собрало 4 миллиона просмотров за два дня
Facebook cнял вирусный ролик под видом видеозаписи ограбления магазина, которое за двое суток собрало почти 4 миллиона просмотров. Об этом сообщает Gizmondo.
На видео два покупателя пытаются украсть товар, когда в магазин врывается вооруженный грабитель. Двое воришек обезвреживают грабителя, использовав несколько трюков и придавив его стеллажем.
Пользователи принялись бурно обсуждать увиденное. А позже выяснилось, что видео было создано в рамках борьбы против фейковых новостей. А также, как реклама шоу "Five Point", которое выйдет в соцсети.
Ранее основатель Facebook Марк Цукерберг пообещал ввести новый алгоритм, который предотвратит распространение фейковых новостей. Кроме того, в Facebook предупредили администраторов сообществ, которые пользуются накрутками о резком понижении охвата после добавления нового алгоритма и посоветовали сконцентрироваться на контенте.
chaotic good pic.twitter.com/fMwLyyD3eh— tony hawk's underground 2 (@wrycolf) 16 февраля 2018 г.
Как сообщала "Страна", ранее в Китае разблокировали ВКонтакте, но оставили запрещенными Facebook и YouTube.
Напомним также, что украинцы теперь могут развестись через Facebook.