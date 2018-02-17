Появилось видео момента смертельного ДТП на Одесской трассе, записанное с видеорегистратора автомобиля, проезжавшего рядом.

Об этом в Facebook сообщает "Киев Оперативный".

Автомобиль "Нива" развернулся в неположенном месте и столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter, который вез школьников из поселка городского типа Ставище Киевской области в столичный цирк.

От мощного удара "Ниву" отбросило на 20 метров, а маршрутка слетела в кювет. Обломки автомобилей разлетелись на десятки метров.

Погибли пассажир и водитель "Нивы". В Mercedes, помимо девяти детей, пострадали трое взрослых - один водитель и два сопровождающих. Их госпитализировали с легкими травмами.

Как сообщала "Страна", после ужасного ДТП с маршрутками в Киеве проведут массовую проверку всех автобусов.