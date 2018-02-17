В медальном зачете на зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане сборная Германии продолжает лидировать, положив в копилку 9 "золотых", 4 "серебряных" и 4 "бронзовые" медали.

Об этом сообщает "Украинская правда".

На второй позиции закрепилась команда Норвегии, у которой 22 награды (7-8-7), на третьей позиции остались Нидерланды - 13 (6-5-2).

Стоит отметить достижения норвежской лыжницы Марит Бьорген, которая 17 февраля в составе сборной Норвегии выиграла "золото" в эстафете. Теперь на счету Бьорген - 13 олимпийских медалей (7-4-2) и она повторила рекорд биатлониста Оле Эйнера Бьорндалена - 13 наград (8-4-1).

Выступление украинцев в этот день традиционно ничем не удивили: в биатлоне в масс-старте Валя и Вита Семеренко заняли 19 и 24 места соответственно.

В горных лыжах в супергиганте Ольга Кныш финишировала на последнем, 43-м месте.

В финал акробатики во фристайле прошел Александр Абраменко.

18 февраля в Пхенчхане будет разыграно 6 комплектов наград, внимание украинцев в финале - фристайл, где выступит Абраменко.

Фото: noc-ukr.org

Как сообщала "Страна", украинская фигуристка Алена Савченко взяла "золото" Олимпиады для Германии, а не для Украины.