В субботу, 17 февраля, на Одесской трассе возле поселка Глеваха Киевской области произошло смертельное ДТП.

Как сообщили пожарные, авария случилась примерно в 9:30. В результате погибли двое мужчин.

Об этом сообщает "Информатор".

Автомобиль "Нива" столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter, который вез школьников из поселка городского типа Ставище Киевской области в столичный цирк.

По словам пожарных, которые работали на месте происшествия, виновником аварии является водитель "Нивы". Машина в результате столкновения с Mercedes Benz Sprinter сильно пострадала. Погибли пассажир и водитель автомобиля.

В микроавтобусе, который двигался со стороны города Белая Церковь, ехали девять детей 11-12 лет, их везли в цирк. Они получили травмы.

В Mercedes помимо детей также пострадали трое взрослых - один водитель и два сопровождающих. Их госпитализировали с легкими травмами.

На месте ДТП образовалась пробка Фото: kiev.informator.ua

ДТП произошло на Одесской трассе Фото: kiev.informator.ua

От "Нивы" осталась практически груда железа Фото: kiev.informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

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