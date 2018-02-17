Петр Порошенко предостерег польское руководство от шагов, которые могут угрожать положительному исходу обсуждений по историческим вопросам.

Об этом он сказал на встрече с премьер-министром Матеушем Моравецким в рамках участия в Мюнхенской конференции, сообщает сайт президента.

Украинский президент выразил обеспокоенность по поводу принятых польским парламентом изменений в закон об Институт национальной памяти Республики Польша. Он призвал польское руководство воздержаться от шагов, которые могут поставить под угрозу положительные достижения в двустороннем диалоге по историческим вопросам.

Также Порошенко обратил внимание на крайне вредные для украинско-польских взаимоотношений оценки деятельности украинского гетмана Богдана Хмельницкого.

Стороны также обсудили пути надлежащего обеспечения социальных прав и свобод украинских граждан, которые временно работают на территории Польши.

Фото: president.gov.ua



Напомним, что премьер Польши в Мюнхене рассказал, зачем был принят скандальный "антибандеровский" закон.

Как сообщала "Страна", в Польше заявили, что "глубоко разочарованы" результатами переговоров между украинским и польским вице-премьер-министрами, поскольку Киев до сих пор не принял решение по вопросу отмены моратория на эксгумацию польских захоронений в Украине.