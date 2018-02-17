Порошенко предостерег Польшу от шагов, которые могут угрожать положительному диалогу по историческим вопросам
Петр Порошенко предостерег польское руководство от шагов, которые могут угрожать положительному исходу обсуждений по историческим вопросам.
Об этом он сказал на встрече с премьер-министром Матеушем Моравецким в рамках участия в Мюнхенской конференции, сообщает сайт президента.
Украинский президент выразил обеспокоенность по поводу принятых польским парламентом изменений в закон об Институт национальной памяти Республики Польша. Он призвал польское руководство воздержаться от шагов, которые могут поставить под угрозу положительные достижения в двустороннем диалоге по историческим вопросам.
Также Порошенко обратил внимание на крайне вредные для украинско-польских взаимоотношений оценки деятельности украинского гетмана Богдана Хмельницкого.
Стороны также обсудили пути надлежащего обеспечения социальных прав и свобод украинских граждан, которые временно работают на территории Польши.
Фото: president.gov.ua
Напомним, что премьер Польши в Мюнхене рассказал, зачем был принят скандальный "антибандеровский" закон.
Как сообщала "Страна", в Польше заявили, что "глубоко разочарованы" результатами переговоров между украинским и польским вице-премьер-министрами, поскольку Киев до сих пор не принял решение по вопросу отмены моратория на эксгумацию польских захоронений в Украине.