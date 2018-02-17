В пятницу, 16 февраля, 49-летняя жительница села Вары в Закарпатской области умерла при странных обстоятельствах.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Женщину привезли в Береговскую больницу, но врачи лишь констатировали ее смерть и сообщили об обширном термическом ожоге на теле погибшей в полицию.

Уже на месте происшествия следственно-оперативная группа полиции установила, что женщина проживала вместе с 50-летним мужчиной. Он убеждал правоохранителей, что обнаружил тело женщины на кровати в соседней комнате. Она была уже мертва.

Фото: zk.npu.gov.ua

Но полицейские выяснили, что муж умершей ночью находился в состоянии алкогольного опьянения. Он облил ее кипятком, что и послужило причиной смерти.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 121 УК - умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, носящим характер особого мучения, или повлекшее смерть потерпевшего.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит тюремный срок до 7 лет.

Фото: zk.npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", во Франции муж убил жену, привязав к рельсам перед скоростным поездом.

Напомним также, что в Павлограде пенсионер жестоко убил жену и взорвал квартиру.