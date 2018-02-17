Погода в Украине в эти выходные существенно не изменится, а вот со следующей недели начнется сильное похолодание. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Cиноптик отметила, что с понедельника ожидается периодический снег, а мокрый снег с дождем пройдут в южных регионах. Только на западе в субботу осадки будут маловероятны.

Температура воздуха в течение 17-18 февраля ночью будет колебаться в пределах 2-6 градусов мороза, а днем будет теплее — от -2 до +2 градусов.

"Со следующей недели в Украину снова придет похолодание. Температура воздуха снизится на 3-6 градусов, будут наблюдаться периодические осадки, преимущественно в виде снега", - отметила Диденко.

Фото: Наталка Діденко/Facebook

Как сообщала "Страна", народный синоптик объявил, какой будет погода в марте и когда наступит весна.

Напомним также, что сегодня - шестой день Масленицы. Золовкины посиделки: что можно и чего нельзя делать.