После погрома офиса Российского центра науки и культуры в Киеве представителями организации С14, на место прибыли наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ.

Об этом заявил руководитель Россотрудничества в Киеве Константин Воробьев, передают РИА Новости Украина.

По его словам, в нападении участвовали радикалы из организации "Правый сектор", а также члены националистической организации "С14", которые требовали свернуть работу центра в Украине.

"Полиция оперативно среагировала, приехала. Они активно не вмешивались в развитие событий и не препятствовали нанесению материального ущерба. Сейчас мы составили все необходимые протоколы, все заявления. Сюда, кстати, приехали представители мониторинговой миссии ОБСЕ", - отметил Воробьев.

Он добавил, что акция радикалов проходила под экстремистскими лозунгами, звучали призывы к физической расправе над сотрудниками и гостями центра.

Он также сообщил, что полиция никого из радикалов не задержала. "Они сказали, что предупреждают, а в следующий раз уже будет другой разговор", - отметил глава Россотрудничества.

Напомним, что радикалы из С14 ворвались в здание Россотрудничества в Киеве на Подоле по улице Борисоглебской, 2. Во время захвата в здании находились дети из театральной студии, которые репетировали пьесу "Ревизор". Всего в здании в тот момент находилось около 100 взрослых и детей. Полиция прибыла по вызову и находилась в здании, но, несмотря на это, радикалы продолжали взламывать двери при помощи болгарки.

Как сообщала "Страна", из-за сегодняшнего нападения на здание Россотрудничества в центре Киева Украина может потерять свой культурный центр в Москве. Об этом на своей странице в Facebook сообщает журналист Игорь Соловей (долгое время работавший в Москве собкором агентства "Укринформ").